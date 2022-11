De brandweer in Suriname is vanavond uitgerukt richting de Kernkampweg, nadat er melding gemaakt was van ammoniak lekkage in een bedrijfsgebouw.

Brandweervoorlichter Xaviera Rigters bevestigt dit tegenover de redactie van Waterkant.Net.

Vernomen wordt dat omwonenden melding hadden gemaakt van de aanwezigheid van een sterke ammoniak geur. De omgeving werd afgesloten waarna de manschappen op onderzoek uit gingen.

Het probleem werd uiteindelijk in kaart gebracht, waarna de lekkage werd opgelost.