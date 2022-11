Een voetganger is vanmorgen rond 07.00 uur na een aanrijding met een auto aan de Mirdamweg omgekomen.

Het slachtoffer is ter plaatse overleden aan de opgelopen letsels zoals op de inzet foto te zien is. De oorzaak van de aanrijding is nog onbekend.

Op het moment van schrijven dirigeren de verschillende eenheden van het Korps Politie Suriname naar de locatie voor onderzoek.

Zo gauw meer bekend is wordt het bericht aangevuld.