Nederlandse boeren brengen bezoek aan Saramacca

Een delegatie van Nederlandse boeren van onder andere uit de veesector en akkerbouw heeft zondag een bezoek gebracht aan het district Saramacca alwaar zij werden ontvangen door districtscommissaris (dc) Sherin Bansi-Durga en haar staf.

De boeren zijn momenteel in Suriname als antwoord op de oproep van de Surinaamse regering, “Grond zoekt Boer” op de gehouden Floriade Expo 2022 in Nederland.

De dc heeft bij deze gelegenheid de bezoekers uitgelegd over de potenties in het district op het gebied van veeteelt en landbouw. Ook heeft zij de delegatie kennis laten nemen met de geschiedenis van de boerenkolonisatie uit Nederland die in het jaar 1845 te plantage Voorzorg tegenover Groningen in het district Saramacca kwamen.

De voorzitter van de Veeteelt Coöperatie Saramacca en omstreken, Rawi Narain, heeft de delegatie uitgebreid uitleg gegeven over de veeteeltsector in het land.

De delegatieleider, Henk van Dam, was zeer onder de indruk over wat er gepresenteerd is in en over Saramacca met betrekking tot de landbouw- en veesector. Hij gaf te kennen dat het bezoek van de Nederlandse boeren aan Suriname puur in het kader van oriëntatie is.

Er zijn ideeën uitgewisseld en voorstellen gedaan hoe er gewerkt kan worden aan een samenwerking in het kader van ontwikkeling agrarischesector, meldt het Burger Informatie Centrum van Saramacca.