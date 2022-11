JusPol waardeert SEH voor behandelen verkeersslachtoffers

Het ministerie van Justitie en Politie (JusPol) is ingenomen met de inzet van het personeel van de Spoedeisende Hulp (SEH) bij de behandeling van verkeersslachtoffers in Suriname. Tegen deze achtergrond heeft de SEH als afdeling van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) op vrijdag 18 november bezoek gehad van een delegatie onder leiding van minister Kenneth Amoksi. Hierbij was ook de leiding van het Verkeersveiligheidsinstituut (VVI) aanwezig.

De bewindsman heeft bij deze gelegenheid een plakkaat – met daarop de tekst “Suriname is blij met een hulpverlener zoals u, grantangi!” – overhandigt aan medisch directeur Lindy Liauw-Kie-Fa. Het plakkaat, bestemd voor de SEH, zal volgens Liauw-Kie-Fa een waardige plek krijgen.

Amoksi sprak zijn dankbaarheid uit aan het SEH-personeel, dat hij ook veel kracht toewenste in het uitvoeren van het werk. “Jullie doen geweldig werk hier en ik weet precies hoe druk het hier kan worden”, ging de minister verder. Hij merkte op dat het personeel te midden van menselijk leed zijn werk professioneel moet blijven doen.

De justitieminister drukte de werknemers met deze woorden op het hart begrip te blijven tonen voor het verdriet van familieleden van verkeersslachtoffers.

Evenals de bewindsman sprak ook directeur Joanne Adraai van het Verkeersveiligheidsinstituut haar erkentelijkheid uit aan de verpleegkundigen van het SEH. “Zij staan altijd klaar om de slachtoffers op te vangen, onder welke omstandigheden dan ook. Wij laten hen middels deze geste zien dat wij hen daar zeer dankbaar voor zijn”.

Na de overhandiging kreeg minister Amoksi een rondleiding op de SEH, waarbij hij ook de kinderkamer voor jonge verkeersslachtoffers bezocht.

Na het bezoek aan de SEH begaf de bewindsman zich naar de hoofdkazerne van het Korps Brandweer Suriname (KBS), waar er ook een plakkaat werd overhandigd vanwege de bijzondere inzet c.q. assistentie van de brandweer bij aanrijdingen.