Bestuurder pick-up rijdt drie voetgangers aan en slaat op de vlucht

De bestuurder van een pick-up heeft in de nacht van zaterdag op zondag rond 03.00 uur drie voetgangers aangereden aan de Bomaweg in Suriname. De man liet de slachtoffers gewond achter en reed door.

Het drietal is per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp. Een van hen is er ernstig aan toe.

Het is nog onduidelijk hoe de bestuurder de voetgangers heeft kunnen aanrijden.

De Surinaamse politie kreeg de melding van de aanrijding en ging ter plaatse voor onderzoek.

Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de doorrijder.