Vrouw die van Bosjebrug wilde springen naar politiebureau overgebracht

De politie in Suriname heeft zaterdagavond een vrouw overgebracht naar het politiebureau. Dit nadat het vermoeden bestond dat ze vanaf de Wijdenboschbrug wilde springen.

De melding zou rond 21.00u zijn binnengekomen. Voorbijgangers zouden de 49-jarige vrouw op de brug gezien hebben en schakelden de Surinaamse politie in.

De dame in kwestie werd door de politie overgebracht naar het bureau, alweer met haar gesproken werd. Ze zou problemen in de huiselijke en privé sfeer hebben.

Uiteindelijk is ze door een kennis opgehaald op het bureau.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt. Ga naar je huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114. (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00u)