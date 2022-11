Vermiste man was door politie aangehouden voor poging auto-inbraak

Robby Hiwat, van wie de familie in Suriname op social media een vermissing plaatste, was op vrijdag 18 november door de politie van Latour aangehouden wegens poging tot inbraak in een auto aan de Kweeklustweg.

Hij is vandaag in vrijheid gesteld, nadat bleek dat hij een patiënt van Psychiatrisch Centrum Suriname (PSC) is. Hij werd na zijn invrijheidstelling opgenomen in het behandelcentrum.

Volgens de familie had de man in de nacht van 18 november rond 03.00 uur in zeer verwarde toestand zijn verblijfplaats verlaten. Naar hun zeggen was hij later op de dag rond 16.00 uur voor het laatst in Paramaribo-Noord ter hoogte van de Anamoe- en de Mozartstraat gezien. Sindsdien ontbrak van hem elk spoor en de familie maakte zich enorm zorgen.

De familie loofde een beloning van SRD 2.000 uit voor de gouden tip die naar hun dierbare zou leiden. Vandaag om 09.00 uur zou er op het parkeerterrein van Maretraite Mall gestart worden met een zoektocht in Paramaribo-Noord.

“Omdat hij zijn medicatie niet heeft kunnen innemen in combinatie met de ernstige verwardheid, welke inmiddels verergerd zal zijn, is de kans nu klein dat hij de weg naar huis terugvindt”, zei de bezorgde familie in een oproep.