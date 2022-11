Ontzielde lichaam Commissaris Thurkowweg vertoont verwondingen

Het ontzielde lichaam, dat zaterdagavond op een perceel naast Guyana Seafood aan de Commissaris Thurkowweg in Suriname is aangetroffen, is van de 51-jarige Sahid-Ali Maulabaks ook bekend als Siegfried.

Bij onderzoek blijkt dat het lijk tekenen van geweld vertoonde namelijk barstwonden aan het hoofd en gelaat. Vernomen wordt dat in de directe omgeving van het lijk een plas bloed is waargenomen.

De 51-jarige man is vermoedelijk door een misdrijf om het leven gebracht. Om dit vast te stellen is het stoffelijk overschot in beslag genomen.

Het onderzoek duurt voort.