Man beschoten op parkeerterrein Pizza Hut Johannes Mungrastraat

Op de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis in Suriname, is een man zaterdagavond met een schotwond in zijn hals binnengebracht.

Waterkant.Net verneemt dat het slachtoffer (27) zich op het parkeerterrein van Pizza Hut Johannes Mungrastraat bevond, toen op hem is geschoten. Het parkeerterrein bevindt zich aan de Auguststraat.

De schutter is ene Timothy met wie het slachtoffer een vete heeft. Timothy was ter plaatse met een voertuig. Hij stapte uit en vuurde meteen een schot met een vuistvuurwapen in de richting van het slachtoffer. Vervolgens reed hij weg van de plaats.

Het slachtoffer is momenteel ter observatie opgenomen in het ziekenhuis.

De politie werkt aan de opsporing en aanhouding van de schutter.