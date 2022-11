Verdachte uit de hand gelopen burenruzie in vrijheid gesteld

De verdachte L.R., die op 28 september 2022 was aangehouden wegens zware mishandeling en vernieling, is op donderdag 17 november 2022 ambtshalve door de kantonrechter in Suriname in vrijheid gesteld.

Hij wordt verdacht van het aanbrengen van vernielingen aan een raam van de buurvrouw en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan de buurman.

Advocaat Derrick Veira die de verdachte bijstaat, heeft tijdens het verhoor van de verdachte, duidelijk laten blijken dat de politie de zaak eenzijdig heeft onderzocht. De buren hebben juist als eerst de ramen van de woning van de verdachte stuk geslagen. Verder hebben de buren eerst met stenen gegooid naar de verdachte, die op zijn beurt stenen terug heeft gegooid.

De advocaat concludeerde dat de politie van bureau Geyersvlijt hun boekje te buiten is gegaan door het toepassen van buitensporig geweld tegen de verdachte. Er is zelfs een vuistvuurwapen tegen het hoofd van de verdachte gehouden, terwijl hij in de boeien was geslagen.

De Surinaamse politie heeft geweigerd om de aangifte van de verdachte tegen zijn buren op te nemen en te onderzoeken. Deze redenen waren de directe aanleiding voor de rechter om de verdachte ambtshalve in vrijheid te stellen. L.R. mocht eergisteren naar huis.