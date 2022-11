Man vindt dat echtgenote te jaloers is en slaat haar met houten lat

De 35-jarige K.S. is vrijdag door de politie in Suriname in verzekering gesteld, wegens mishandeling van zijn vrouw.

Hij heeft zijn 22-jarige vrouw I.N. deze week met de houten lat van een bed slagen toegebracht, omdat zij volgend hem extreem jaloers is en hem steeds verdenkt van overspel. Ze merkte dat hij vaker telefoontjes van vrouwen kreeg en maakt daarover steeds ruzie

De man zegt dat hij de dagelijkse beschuldigingen niet meer aan kon, waarna hij zijn vrouw in een boze bui met de houten lat slagen heeft toegebracht. Daarna sloeg hij de zaktelefoon van zijn vrouw stuk.

Het echtpaar is al 6 jaar getrouwd en heeft twee kinderen van 5 en 2 jaar oud.

De vrouw stapte na de mishandeling naar de politie en deed aangifte. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de 35-jarige man in verzekering gesteld.