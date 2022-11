President Santokhi reorganiseert communicatiestructuur

President Chandrikapersad Santokhi heeft donderdag diverse gesprekken gevoerd met stakeholders aangaande de communicatie van het Kabinet van de President. Er is een algehele transformatie- en reorganisatieproces ingezet voor de gehele organisatie van het Kabinet, waaronder ook de communicatiestructuur valt.

De woordvoerder van de Surinaamse president is één van de stakeholders geweest die een gesprek heeft gevoerd en door het staatshoofd geïnformeerd is over de reorganisatie. De functie van de woordvoerder is besproken op inhoud en tegen de achtergrond van de weg waar de president op wenst te gaan.

Voor het reorganiseren van de communicatie is er een traject van twee weken uitgezet om dit goed voor te bereiden en betrokkenen te informeren. Na de periode van twee weken wordt een besluit genomen aangaande de mutaties en worden alle mediahuizen alsook het volk van Suriname geïnformeerd.

De president vraagt de medewerking van een ieder, zodat dit proces goed verloopt. Alles blijft voorlopig nog intact en vraagt Santokhi bij deze dat er niet voor onnodige ruis wordt gezorgd.

‘Vliegende Reporter’ maakte eerder op de dag bekend dat Alven Roosveld opstapt als woordvoerder van de president. Roosveld heeft zelf nog geen reactie of verklaring hierover gegeven. Op zijn Facebookpagina plaatste hij wel deze cryptische boodschap: