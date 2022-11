Jongen (8) bijt cobra dood nadat het reptiel hem aanvalt

Een giftige cobra is in India omgekomen, nadat het reptiel door een 8-jarige jongen is doodgebeten, omdat hij door de wilde slang werd aangevallen.

Volgens The New Indian Express vond het incident maandag plaats in het Indiase dorp Pandarpadh in het district Jashpur. De 8-jarige Deepak was maandag aan het spelen in de achtertuin van zijn huis toen een giftige cobra hem in zijn hand beet.

“De slang raakte aan mijn hand gewikkeld en beet me. Ik had veel pijn. Omdat het reptiel niet bewoog toen ik het probeerde af te schudden, beet ik er twee keer hard op. Het is allemaal in een flits gebeurd”, zegt Deepak aan lokale media.

De familie van Deepak bracht hem met spoed naar een plaatselijk gezondheidscentrum, waar hij anti-slangengif kreeg en ter observatie werd opgenomen. Dr. Jems Minj zegt dat Deepak gelukkig een “droge beet” had opgelopen, wat betekent dat er op dat moment geen gif in de hoektanden van de slang zat. Hij werd na een dag ontslagen.

Lokale slangenexpert Qaiser Hussain vertelt dat gevallen van droge beten, hoewel “pijnlijk”, vrij zeldzaam zijn. Lokale journalist Ramesh Sharma zegt dat het district ook bekend staat als Naglok (wat betekent verblijfplaats van slangen) vanwege de 200 verschillende soorten slangen in het district. “Ik ben nog nooit zo’n incident tegengekomen in het Jashpur-district”, aldus Sharma.

Het incident in Pandarpadh komt kort nadat een 2-jarige in Turkije in augustus een slang doodbeet nadat deze in haar achtertuin op haar lip had gebeten.

“Onze buren hebben me verteld dat de slang in de hand van mijn kind was, ze ermee aan het spelen was en toen beet het haar”, vertelde Mehmet Ercan, de vader van de peuter, aan Newsweek. “Dan heeft ze als reactie de slang teruggebeten.”

Het is niet bekend wat voor soort slang haar heeft gebeten, maar hoe dan ook, de peuter heeft het overleefd en is springlevend.