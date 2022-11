Geringe opkomst bij CLO protestactie in Paramaribo

De protestactie van de Centrale van Landsdienaren Organisaties in Suriname (CLO), heeft donderdag geen mensenmassa in Paramaribo op de been gebracht. Slechts een paar honderd mensen gaven gehoor aan de oproep van vakbondsleider Ronald Hooghart.

Hooghart had de leden opgeroepen om zich om 10.00u in de ochtend te melden bij het beeld van Kwakoe. Op dat moment waren er nog geen 100 mensen aanwezig (foto onder).

Vanuit Kwakoe zijn de actievoerders via de binnenstad gelopen naar het DNA-gebouw, waar even werd geprotesteerd (foto boven). Daarna liep de groep door naar het gerechtsgebouw aan de Grote Combéweg. daar diende een kort geding dat door het Surinaamse ministerie van Defensie aanhangig was gemaakt tegen de Vereniging Rechtspositie Militairen (VRM).

De vakbondsleider had zijn actie dinsdag al aangekondigd. In een filmpje haalde hij uit naar de Surinaamse president Santokhi en zei ondermeer: “Chan maakt ons dood, hij laat onze pinaren en vernietigt ons” aldus Hooghart die zei vrijdag weer de straat op te zullen gaan.