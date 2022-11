Tesa Fesa x Isla Fiesta 19 november in NOW&WOW Rotterdam

Op zaterdag 19 november 2022 wordt in club NOW&WOW in Maassilo een gloednieuwe editie van het feest Tesa Fesa x Isla Fiesta mede-georganiseerd door Surinamese Students Abroad en Dutch Caribbean Association. SSA, de grootste Surinaamse studentenvereniging viert dan haar 10-jarig bestaan samen met DCA, de grootste Caribische studentenvereniging die haar 1 jarig bestaan viert!

Een van de grote verrassing van de avond is mogelijk gemaakt door de SLM als trouwe nationale luchtvaartmaatschappij van Suriname: de bezoekers van deze avond maken kans om een SLM ticket naar Suriname te winnen.

SSA-voorzitter (Rotterdam) Nayan Ramawadhdoebe: “Tien jaar lang is SSA een thuis geweest voor studenten uit Suriname en studenten die zich betrokken voelen bij de Surinaamse cultuur. Dat mag zeker gevierd worden, dus nodig ik iedereen van harte uit om deze dag met ons mee te vieren op een feestelijke manier, jong en oud, studenten of niet-studenten iedereen is welkom!”

Een gezellige Sranang, Caribbean en Latin party om volop te genieten van de heerlijkste tunes waaronder Dancehall, Soca, Bubbling, Bigi Pokoe, Urban, Kawina, Reggaeton, Bachata, Merengue, Salsa en nog veel meer. Om het echt tropisch te houden, zullen er zeker lekkere Surinaamse en Caribische hapjes zijn en om de overheerlijke tropische cocktails ook maar niet te vergeten.

De Surinaamse en Caribische cultuur vullen elkaar aan, dat maakt de samenwerking tussen de twee verenigingen ook zo fijn. SSA en DCA nodigen je uit om samen hun bigi yari te vieren!

DCA-voorzitter Camille Blaaker: “We zijn van plan het gezamenlijk tot een fantastische avond te maken. We willen deze mijlpaal van het 1-jarig bestaan met onze achterban voornamelijk afkomstig van de Nederlands Caribische eilanden goed en herinneringswaardig vieren op heerlijke tropische vibes en muziek”.

SSA-voorzitter (Amsterdam) Kimberley Gonesh:”Wij van SSA zijn trots op alle Surinaamse studenten hier in Nederland en vinden daarom dat zij een feestje verdienen. We hebben heel veel plezier gehad om dit event in elkaar te zetten dus we kijken er naar uit om een leuke avond met iedereen daar te hebben!”

Een mooie samenwerking met veel gemeenschappelijke affiniteit en gedeelde liefde voor gezelligheid

De vereniging Surinamese Student Association (SSA) is opgericht in 2012. Met meer dan 2400 leden is SSA momenteel de grootste Surinaamse studentenvereniging in Nederland. SSA is een vereniging voor studenten die affiniteit hebben met Suriname.

Dutch Caribbean Association Rotterdam (DCA) wil een ruimte creëren waar studenten, ongeacht hun afkomst, met een interesse in de Nederlands-Caribische cultuur samen kunnen komen. Het streven is om een brug te vormen tussen de Nederlands-Caribische cultuur aan de ene kant en onze leden aan de andere kant.

Beide verenigingen geven hetzelfde geluid: “de reden waarom wij dit samen is omdat wij de gezelligheid, hartelijkheid en liefde voor dezelfde muziekstijl delen”

Datum: zaterdag 19 november 2022

Locatie: Club NOW & WOW (Maassilo) Rotterdam.

Tijd: 23.00 u – 5.00 u.

Tickets: koop nu je early bird of voordelige groep tickets via www.tesafesa.nl/tickets

*Niet dralen, beperkt aantal beschikbaar!

Let wel: dit evenement is 18+