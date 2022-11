Politie zoekt man die zijn ex-vriendin Lucretia (44) doodstak

De politie in Suriname is op zoek naar de man die zijn ex-vriendin Lucretia R.(44) woensdagavond middels messteken om het leven bracht. Het slachtoffer werd in de garage van haar verblijfplaats aan de Howlitestraat in het PWB-project aangetroffen.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de 47-jarige Clifford S. de voortvluchtige verdachte is. Hij heeft de woning middels braak betreden, waarna hij het slachtoffer gelijk meerdere steken toebracht.

De vrouw zou nog kans hebben gezien om een familielid te bellen om hulp te vragen. Echter toen deze persoon ter plaatse arriveerde trof hij het slachtoffer aan in de garage en was er geen spoor van de verdachte te vinden.

De gealarmeerde politie schakelde een ambulance in. Het ambulancepersoneel constateerde dat het slachtoffer geen teken van leven vertoonde. Een arts stelde de dood officieel vast, waarna het lichaam ter obductie in beslag werd genomen.

Naar verluidt werd het slachtoffer steeds door haar ex bedreigd. Ze is diverse keren naar de Surinaamse politie gestapt om deze bedreigingen, vertelt een familielid aan de redactie van Waterkant.Net.

Het lichaam van Lucretia is ter obductie in beslag genomen. Aan de aanhouding van de verdachte wordt hard gewerkt. De zaak is ter plaatse overgedragen aan Kapitale Delicten die het onderzoek verder zal verrichten.