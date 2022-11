De Politie in Suriname doet momenteel onderzoek naar een vliegtuig, dat onbeheerd werd aangetroffen in het district Sipaliwini. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het toestel is aangetroffen in de buurt van de Falawatrakreek.

De politie kreeg de informatie en is naar het gebied uitgerukt, om daar onderzoek te verrichten.

Om wat voor vliegtuig het gaat is vooralsnog onduidelijk. Later meer.