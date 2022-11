Man steekt ex-vriendin dood bij woning

De politie in Suriname kreeg woensdagavond omstreeks 21.15u een melding van een steekpartij, waarbij het slachtoffer ter plaatse is overleden. Het geval deed zich voor aan de Howlitestraat op het PWB-project in het ressort Houttuin.

De verdachte is een man, die de woning van zijn ex-vriendin is binnengedrongen. Hij heeft haar zeker acht messteken toegebracht in borst en buik.

De politie van Houttuin is momenteel ter plaatse. Bij aankomst blijkt dat de vrouw geen tekenen van leven vertoonde.

Diverse instanties van de Surinaamse politie zijn ingeschakeld.