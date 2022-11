Exclusieve Srefidensi Gala op 24 november in Huis ter Duin Noordwijk

Op donderdag 24 november 2022 organiseert het Enterprise Ambassadors Network Suriname het eerste ‘Srefidensi Gala’, in Grand Hotel Huis ter Duin te Noordwijk. Een feestelijke, exclusieve en unieke gala- avond voor iedereen die Suriname en de Surinaamse Droom een warm hart toedraagt. Dit gala wordt een jaarlijks event in aanloop naar 2025: de viering van 50 jaar onafhankelijkheid van Suriname.

Tijdens het Srefidensi Gala vieren we samen de onafhankelijkheid van Suriname. Met optredens van de Surinaamse artiesten Bryan B, Angel Aruna, Derrick-EE, Stanlee Rabidin, Furnen Love Furnen en de band 2Remember zullen wij de onafhankelijkheid uitbundig vieren.

Maar dat niet alleen: in een feestelijke ambiance brengen we dan ook het Surinaamse netwerk bij elkaar en leggen het fundament voor de activiteiten van het project ’50 Jaar Srefidensi’ die in 2025, tijdens het 50-jarige jubileum van de onafhankelijkheid worden gelanceerd.

The Place to be is het majestueuze en internationaal Grand Hotel Huis ter Duin Noordwijk aan Zee.

Het gala biedt een speciale gelegenheid voor mensen die Suriname een warm hart toedragen en de onafhankelijkheid uitbundig willen vieren. Het programma bestaat uit neen feestelijke ontvangst, een sfeervol diner vol culinaire verrassingen verzorgd door de Chef-koks van Huis ter Duin en Chef-kok Quincy, entertainment van Topartiesten, boeiende presentaties van Internationale sprekers en een live-connectie met de President van Suriname.

Voor meer informatie ga naar de website 50jaarsrefidensi.org/gala-2022