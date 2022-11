Bestuurder zwarte Frontier betrokken bij schietpartij Drambrandersgracht meldt zich

De verdachte Steven B. meldde zich vandaag bij de afdeling Kapitale Delicten in Suriname aan. Hij werd gezocht in de zaak van de dodelijke schietpartij aan de Drambrandersgracht, waarbij Keitho in zijn voertuig werd doodgeschoten.

Uit onderzoek blijkt dat B. de bestuurder is geweest van de zwart gelakte Nissan Frontier die gisteren onbeheerd werd aangetroffen.

Na uitgewerkte informatie van de Criminelen Inlichtingen Unit (CIU), werd Steven in beeld gebracht. Hij meldde zich vandaag bij Kapitale Delicten.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt over zijn lot beslist.

De andere inzittende Glenn S werd gisteren in Frans-Guyana aangehouden: