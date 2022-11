‘Alven Roosveld stapt op als woordvoerder president Santokhi’

‘Alven Roosveld, woordvoerder van de Surinaamse president Santokhi, stapt op als woordvoerder van het staatshoofd van Suriname’. Dat meldt de doorgaans goed ge√Įnformeerde journalist De Vliegende Reporter, die vandaag tot tweemaal toe contact met Roosveld hierover heeft gehad.

Waterkant.Net sprak hem hierover, die aangaf vandaag met Alven gesproken te hebben die hem bovenstaande meedeelde in een persoonlijke ontmoeting. “Ik wilde het niet geloven. Dus appte ik hem weer met de vraag of het werkelijk zo is. En het is waar zei hij”, aldus de reporter.

Ook Dagblad De West heeft het bericht bevestigd. Volgens De West stelt Roosveld zijn functie ter beschikking en stapt hij op, omdat hij genoeg zou hebben van de interne strubbelingen op het Kabinet.

Roosveld was eerder directeur van de Communicatie Dienst Suriname (CDS) en ging daar in maart 2022. Hij werd toen de woordvoerder van de Surinaamse president.

Roosveld heeft zelf nog geen reactie of verklaring hierover gegeven. Op zijn Facebook pagina plaatste hij zojuist deze cryptische boodschap: