Veelbelovende pianist Wishay Raghoe WSR brengt nieuwe piano cover uit

De veelbelovende Nederlands-Surinaamse pianist Wishay Raghoe WSR brengt binnenkort een nieuwe piano cover uit. Het gaat om de song ‘Dil’ uit de film ‘Ek Villain Returns’ uit. De clip is gemaakt door Selectabeats en zal te ook te bewonderen zijn op zijn YouTubekanaal.

“Ik heb gekozen voor dit nummer, omdat het bepaalde emoties en herinneringen in mij naar boven haalt”, verklaart hij. “En ik cover altijd nummers die mij raken of betrekking hebben op mijn leefsituatie.”

De pianist brengt volgend jaar februari zijn debuutalbum ‘Epic Bollywood by WSR’ uit. Het omvat tien Bollywood piano covers en gaat puur om luistermuziek. De ‘WSR’ is een verwijzing naar de initialen van zijn namen. In de toekomst wil Raghoe zich vooral richten op het geven van concerten. Als alles volgens plan verloopt, geeft hij in augustus 2023 zijn eerste in Suriname.

Wishay is nu vijf jaar pianist en is de laatste twee jaar serieus bezig met het uitbrengen van covers van populaire songs zoals ‘Stuck on you’ van Lionel Richie, ‘When I look at you’ van Miley Cyrus, ‘Abhi Mujh Mein Kahin’ uit de film ‘Agneepath’, ‘Everytime We Touch’ van de Duitse Eurodance-act Cascada, ‘My heart will go on’, het themanummer van de populaire film ‘Titanic’ uit 1997 en de nummer 1-hit ‘Someone You Loved’ van de Schotse singer-songwriter Lewis Capaldi. ‘My Heart Will Go On’ is de populairste. “Die cover is mijn eerste clip geweest die wereldwijd goed is aangeslagen. Dat heeft me ook gemotiveerd om door te gaan.”

Wat hem uniek maakt, is dat hij piano covers brengt op een ander niveau. Hij laat de piano als een concert klinken. De veelbelovende pianist is ook bezig met zangers en zangeressen uit de Nederlandse muziekscene. In de Hindoestaanse scene heeft hij gewerkt met onder anderen Kalyan Kedar, Lucky Singh en de zangeres Devi Jagmohan.

De afgelopen twee jaren is Raghoe zich serieus gaan bezighouden met produceren. Daarvoor speelde hij Baithak Gana wat hem op een gegeven moment niet meer fascineerde. “Toen ben ik overgestapt naar piano.” Hij zegt er bewust voor te hebben gekozen om niet in een muziekgroep te spelen, omdat dat verplichtingen met zich meebrengt. “Nu doe ik alles in mijn eentje, ook mijn management.”