SVJ en dWT niet te spreken over behandeling Jason Pinas op persconferentie regering

De Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) en de hoofdredactie van het ochtendblad de Ware Tijd (dWT) hebben in een uitgebracht bericht laten weten dat ze constateren dat er nog altijd ernstig inbreuk wordt gedaan op de persvrijheid. Dit naar aanleiding van een persconferentie afgelopen vrijdag, waar met name journalist Jason Pinas op een zeer afkeurenswaardige en bestraffende toon zou zijn bejegend.

De SVJ en dWT zeggen hierover:

“…Het optreden van leden van de regering op haar laatst gehouden persconferentie, waaraan aanzaten de ministers Albert Ramdin, Krishna Mathoera en Kenneth Amoksi, bijgestaan door de leiding van het Korps Politie Suriname en het Nationaal Leger, druist in tegen het met de mond beleden respect voor de vrije en onafhankelijke media en journalisten.

Dit hoort niet in een democratische samenleving. Zeker niet na constructieve gesprekken met de regering naar aanleiding van een reeks incidenten met als dieptepunt de fysieke aanval op de journalist Jason Pinas door de beveiligers van de vicepresident, december vorig jaar.

Het beoordelen van vragen gesteld door journalisten op een persconferentie en het geven van een politieke mening hierover, tot zelfs een reprimande hoe journalisten zich moeten gedragen, versterkt de opvatting dat regeringsfunctionarissen kennelijk ervanuit gaan dat onafhankelijke media en journalisten verlengstuk zijn bij het uitdragen van het regeringsbeleid en zich ook als zodanig moeten opstellen.

Kritische en nadrukkelijke vragen over beleidsvraagstukken worden niet op prijs gesteld en als de opstelling niet bevalt, wordt daar ondubbelzinnig een politiek etiket opgeplakt.

Op de bewuste persconferentie van afgelopen vrijdag is met name weer de journalist Jason Pinas op een zeer afkeurenswaardige en bestraffende toon bejegend. De journalist die al een ernstig getraumatiseerde ervaring, mentaal en fysiek, is ondergaan, moest het verbaal weer ontgelden. Het verbaast de SVJ en de Ware Tijd hooglijk dat na deze persconferentie de beveiliging voor Pinas is ingetrokken door de regering. Dit zonder enige vorm van uitleg of aankondiging. Deze beveiliging was door de Staat ingesteld vanwege een levensbedreigend incident aan het woonadres van de journalist. Dit riekt naar rancune en onverdraagzaamheid van regeringszijde. Ongetwijfeld zal worden uitgelegd dat deze twee kwesties los van elkaar staan. Maar hoe geloofwaardig is dit?

De SVJ en de Ware Tijd veroordelen en protesteren met klem hiertegen en doen een beroep op de regering, politieke organisaties en andere machtsinstituten respect op te brengen voor het onafhankelijke karakter van de vrije media en journalisten. De SVJ benadrukt dat zij op geen enkele wijze zal toegeven aan enige vorm van inbreuk op de democratisch en grondwettelijk gegeven identiteit van vrije media en elke vorm van intimidatie zal bestrijden…”