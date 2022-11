VIDEO: Grote brand in centrum van Paramaribo

In het centrum van Paramaribo heeft vanmorgen een grote brand gewoed. Diverse panden zijn daarbij door het vuur verwoest. De zwarte rook was vanaf een afstand te zien (foto).

De brand brak uit aan de Timmermanstraat, achter de Saramaccastraat in Suriname. De panden zijn dicht op elkaar waardoor het vuur makkelijk over sloeg.

Brandweervoorlichter Olton Pinas oriƫnteert zich momenteel ook ter plaatse en zegt aan de redactie van Waterkant.net dat er sprake is van een onoverzichtelijke situatie. Hij kon niet exact aangeven hoeveel panden in brand stonden.

Over slachtoffers is nog niets bekend. Wel is een hond, die aan de ketting was, verbrand.

Straks meer details. Hier wat beelden: