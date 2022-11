Twee verdachten op bromfiets voor straatroof ingerekend

De politie in Suriname heeft in het weekend twee verdachten aangehouden, die zaterdagnacht twee mannen op de hoek van de Indira Gandhiweg en de Fredrikshoopweg van hun persoonlijke spullen hebben beroofd.

Volgens de aangever Roshan stond hij met nog iemand op voormelde hoek toen twee mannen op een bromfiets naar hun toe reden. Beide mannen stapten van de brommer af en beroofden Roshan en zijn vriend van hun geld en mobiele telefoon.

Na de daad reden de verdachten weg. De aangever had de 16-jarige verdachte Shaquille T. positief herkend. Op aanwijzing van Roshan werd deze verdachte opgespoord en aangehouden door de politie van Latour.

De tweede verdachte Rishano L. (21) heeft zich later op het politiebureau aangemeld, omdat de politie zijn woonadres had aangedaan ter opsporing van hem. Shaquille heeft het feit volmondig bekend, terwijl Rishano met klem ontkent betrokken te zijn bij die beroving.

De buit betreft een geldbedrag van 230 SRD en twee mobiele telefoons, die nog niet is achterhaald. De verdachten zijn na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Ze pleegden het feit met een geleende bromfiets, die door de politie is achterhaald en in beslag is genomen.