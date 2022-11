RBTP en inlichtingendienst houden mannen aan voor zware mishandeling en poging ontvoering

Het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) heeft in samenwerking met de inlichtingendienst in Suriname, twee mannen aangehouden die verdacht worden van zware mishandeling, poging tot moord en ontvoering. Ze zouden een man ernstig hebben mishandeld en willen ontvoeren.

Een van de verdachten is R.B., die een oude vete heeft met het slachtoffer. Hij zou het slachtoffer in oktober 2021 meerdere kapwonden hebben toegebracht na een woordenwisseling eerder en was hiervoor in verzekering gesteld.

Nadat R.B. in vrijheid was gesteld dreigde hij het slachtoffer te zullen vermoorden.

Toen hij enkele weken geleden in de maand oktober 2022 weer vrij was, heeft hij samen met nog drie mannen geprobeerd om het slachtoffer te ontvoeren. De man werd daarbij mishandeld maar zag kans weg te vluchten en deed kort daarna aangifte tegen de vier mannen.

R.B. en D.A. werden afgelopen weekend door RBTP in samenwerking met de inlichtingen dienst aangehouden en na te zijn voorgeleid in verzekering gesteld. Een van de verdachte zou tijdens de viering van zijn verjaardag zijn aangehouden.

De Surinaamse politie heeft de zaak in verder onderzoek en werkt aan de aanhouding van de twee andere mannen.