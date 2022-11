Brandweer: Vijf panden beschadigd door brand in centrum

De brand vanmorgen aan de Timmermanstraat in Suriname heeft vijf woningen beschadigd. Dat heeft brandweervoorlichter Olten Pinas zojuist laten weten.

De melding kwam rond 09.00u binnen bij de Surinaamse brandweer. Toen de brandweerlieden ter plaatse waren, was er sprake van een enorme rookontwikkeling. De brand is vermoedelijk begonnen bij pandnummer 18b. In dat pand verbleven er negen personen, die ten tijde van de brand niet thuis waren.

Volgens Pinas blijkt uit de drone beelden van de brandweer dat er vijf panden beschadigd zijn Een van de panden is geheel afgebrand en de vier anderen gedeeltelijk of hebben schroeischade opgelopen.

Uit het eerste onderzoek is gebleken dat de bewoners van het pand waar de brand is begonnen, stroom aftapten van de woning voorin. Het is echter niet duidelijk of dat ook de oorzaak is geweest van de brand.

Het onderzoek duurt voort.