Vrouw doet aangifte tegen levenspartner die haar met mes verwond

De 49-jarige Diepnarain R. is door de politie in Suriname ingesloten, wegens mishandeling en poging tot zware mishandeling van zijn levenspartner.

De man heeft zijn vrouw afgelopen week na een ruzie mishandeld. Daarnaast pakte hij een mes en zwaaide daarmee in de richting van de vrouw, met als gevolg dat ze ter hoogte van haar pols een snijwond opliep.

De vrouw stapte naar de politie en deed aangifte tegen haar man.

Volgens de aangeefster heeft ze veel toegelaten. Ze zette een punt achter hun relatie en wenst strafrechtelijke vervolging. Volgens haar hebben ze dagelijks ruzie, omdat de man niets bijdraagt in de huishouding. Hij komt bijna altijd dronken thuis en mishandeld haar.

De politie stelde de man na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) in verzekering. Kort daarna verscheen de vrouw wederom op het politiebureau en wenste de zaak in te trekken.

De politie hield haar voor dat het een vrij ernstige zaak betreft en dat de verdachte niet meer door de politie in vrijheid gesteld kan worden. Het OM bepaald over de verdere aanhouding, want het kon erger zijn afgelopen.

De man blijft aangehouden.