Verdacht voertuig leidt tot aanhouding van vijf verdachten

Leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) hebben zondagavond vijf mannen aan de Ringweg in Suriname aangehouden en overgebracht naar het politiebureau ter voorgeleiding.

Het voertuig reed over bovengenoemde weg en kwam verdacht over. De auto werd daarom klemgereden waarna er een algehele controle plaats vond.

In het voertuig, waarin vijf mannen zaten, werden breekwerktuigen en twee vuistvuurwapens aangetroffen.

De mannen D.M., J.A., C.A., D.S. en M.V., werden gelijk in de boeien geslagen en aangehouden. Een van de vijf mannen is een oud bekende van de Surinaamse politie, die reeds voor een aantal berovingen is veroordeeld.

De politie onderzoekt de zaak verder.