Man trekt wapen voor eigen broer na ruzie

De 35-jarige Jurmain P., die afgelopen week na een ruzie een vuurwapen voor zijn eigen broer trok is door de politie in Suriname opgepakt en in verzekering gesteld.

Beide broers wonen met hun gezinnen bij hun moeder in. Er is vaak ruzie tussen hen. Volgens de aangever heeft Jurmain hem jaren terug met een mes gestoken, waarvoor hij ter observatie was opgenomen. Hij is ook met de dood bedreigd door zijn broer en is bang dat hij zijn woorden in daden zal omzetten.

Overige familieleden, die ter plaatse aanwezig waren hebben Jurmain tegengehouden en hem aangesproken, waarna hij van de plek is vertrokken. De politie ging na de melding ter plaatse voor onderzoek, maar de verdachte was reeds vertrokken.

Het lukte de zonen van Hermandad de wapentrekker dezelfde dag aan te houden. Hij is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Het vuistvuurwapen, waarmee de verdachte zijn broer heeft bedreigd is nog niet achterhaald.

Jurmain blijft in voorarrest.