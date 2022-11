Laagbouw woning Sandrastraat verwoest door brand

Een laagbouw stenen woning aan de Sandrastraat in Suriname is hedenmiddag verwoest door brand. Een alerte buurman nam brandlucht waar, waarna hij poolshoogte nam. Tot zijn schrik zag hij zware rookontwikkeling bij het bedoelde pand.

Brandweervoorlichter Olton Pinas oriënteerde zich ter plaatse. Hij zegt desgevraagd aan de redactie van Waterkant.Net dat de bewoners, twee volwassenen en twee kinderen, ten tijde van de brand niet thuis waren.

De buurman schakelde de brandweer en de politie in. Hij probeerde met een tuinslang de brand te blussen. De ingeschakelde brandweer was snel ter plaatse en heeft met man en macht de binnenbrand kunnen blussen.

Tijdens de bluswerkzaamheden stuitte de brandweer op een hond, die gered werd. “Het huis is vrijwel compleet van binnen afgebrand”, zegt Pinas. Verder zegt hij dat het pand niet tegen brand is verzekerd, maar het is wel aangesloten op elektriciteitsnet.

Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.