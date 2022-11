FOLS en minOWC bespreken brandende vraagstukken

Het directieteam van het Surinaamse ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) en de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS), hebben afgelopen vrijdag een goed gesprek gevoerd over enkele brandende vraagstukken.

De FOLS had in een brief onder andere aandacht gevraagd naar een permanente educatietoelage voor de parttime leerkrachten, een toelage voor afstandsonderwijs, secundair pakket, kledingtoelage, meubilairtekort, doorstroming en overvolle klassen.

Vanuit het minOWC is aangegeven:

Dat de leiding van het ministerie zich sterk maakt om ook de parttime leerkrachten in aanmerking te doen komen voor de permanente educatietoelage. De voltijdse leerkrachten ontvangen de permanente educatietoelage wel.

Dat de toelage voor afstandsonderwijs nu moeilijk uitvoerbaar is ten behoeve van parttime leerkrachten. Op 28 november zullen partijen zich hierover buigen.

Ook de brief van 15 juni 2022 waarin de FOLS aandacht vraagt naar haar secundair pakket zal integraal worden besproken.

FOLS helpt minOWC nadenken over de kledingvoorschriften voor leerkrachten.

De distributie van meubilair op de Openbare Scholen (OS) is in volle gang. De tekorten zijn voor een groot deel al weggewerkt. De afdeling Leermiddelen Productie en Distributie (LPD) heeft al in verschillende districten geleverd. De levering vindt plaats op scholen, die daarvoor een aanvraag hebben ingediend. Ook de scholen die te kampen hebben gehad met wateroverlast, waardoor het meubilair is vernietigd of moet worden hersteld, ontvangen tafels en stoelen.

Vanuit het ministerie worden ook de scholen in het binnenland, die door de wateroverlast alle leermiddelen en meubilair zijn kwijtgeraakt, voorzien. De schoonmaakmiddelen worden ook geleverd. Er was wat vertraging opgetreden, aangezien het minOWC pas in oktober financiƫle middelen vrij heeft gekregen. Pas dan kon er met de leveranciers overeenkomsten worden getekend.

Overvolle klassen

Dat er overvolle klassen zijn, is mede het gevolg van tal van factoren. Een daarvan is verhuizing. Opvallend is dat ouders met hun kinderen verhuizen naar Paramaribo. Verder is ook de kwestie voortgangsrapportage door de FOLS aangekaart. De FOLS stelt voor om het beleid met betrekking tot de doorstroming/ het voortgangsrapport te evalueren.

Afgesproken is dat partijen op 28 november weer bijeenkomen voor een vervolgbespreking.