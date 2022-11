VIDEO: Bromfietser dood na veroorzaken aanrijding met auto

Bij een aanrijding vanmorgen op de hoek van de Rembrandt- en de Topaasstraat in Suriname, is een bromfietser zwaargewond geraakt. De man kwam kort daarna te overlijden in het ziekenhuis.

Het verkeersongeval gebeurde vanmorgen om 10.30u en is vastgelegd met een beveiligingscamera. Op beeld is te zien dat de bromfietser met hoge snelheid rijdt over de Rembrandtstraat, waar hij moet stoppen voor het verkeer over de Topaasstraat.

In die laatstgenoemde straat rijdt een stationwagen. Op de kruising gaat het mis als de bromfietser geen voorrang verleend aan de auto. Hij knalt hard tegen de zijkant van de auto en vliegt daarna in de lucht, om enkele meters verder met een smak op het wegdek terecht te komen.

De bromfietser raakte ernstige gewond; hij liep letsel aan zijn hoofd. Een voorbij rijdende agent schakelde een ambulance in waarna het slachtoffer werd vervoerd naar de Spoedeisende Hulp

De bromfietser is kort daarna overleden. De heftige beelden zijn hieronder te zien: