Taxichauffeur zegt beroofd te zijn door koppel uit Nederland

Een 30-jarige taxichauffeur in Suriname heeft zaterdag aangifte gedaan van roof. Hij verklaarde dat een Nederlands koppel hem in zijn auto onder bedreiging van een mes heeft beroofd en er met z’n voertuig vandoor is gegaan.

Volgens het slachtoffer zou dit vandaag rond 10.00u aan de Houttuinweg zijn gebeurd. De taxichauffeur N.R. zegt bekend te zijn met het koppel; een Nederlands echtpaar dat vaker taxiritten bij hem bestelde.

Het slachtoffer moest onder bedreiging van het mes na de beroving uit de auto stappen. Nadien reed het koppel weg met de auto. De buit betreft 1.500 SRD, mobiele telefoons en een zwart gelakte Toyota Probox.

N.R. begaf zich na de beroving bij een buurtbewoner, die vervolgens de Surinaamse politie heeft ingeschakeld.

De politie van Lelydorp was ter plaatse voor onderzoek. Aan de opsporing van het buitenlandse koppel wordt gewerkt.