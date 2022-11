Slachtoffers fraude bij girale overmakingen via WhatsApp benaderd

De afdeling Fraude van het Korps Politie Suriname heeft momenteel een aantal gevallen in onderzoek, waarbij personen voor grote geldbedragen in SRD zijn opgelicht.

Volgens het voorlopig onderzoek is gebleken dat de dader zijn slachtoffers via WhatsApp heeft benaderd en gevraagd of zij geïnteresseerd zijn US dollars tegen een gunstige koers aan te kopen. Met de belangstellenden wordt dan afgesproken dat de US Dollars giraal op hun rekening zou worden overgemaakt, waarbij zij dan ook een overmakingsbewijs ontvingen.

De opkoper moest vervolgens dan de tegenwaarde in SRD op de rekening van de zogenaamde valutawisselaar storten. Wanneer deze overmaking reeds heeft plaatsgevonden, kwam de opkoper echter tot de ontdekking dat de US Dollars nimmer zijn gestort en dat het overmakingsbewijs eveneens vals was.

Het vermoeden bestaat dat op deze wijze een aantal personen voor grote geldbedragen zijn benadeeld meldt de Surinaamse politie.

Slachtoffers worden opgeroepen om voor het doen van aangifte zich alsnog in verbinding te stellen met de afdeling Fraude. Deze afdeling is ondergebracht in het politie bureau Geyersvlijt en is te bereiken op de telefoonnummers 455830 en 451313.

De politie doet een beroep op de samenleving om alert te zijn en niet in te gaan op zogenaamde aantrekkelijke telefonische aanbiedingen van onbekenden.