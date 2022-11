Owroe Jari Party met Black Harmony en Combinatie XVI in Almere

Op zaterdag 31 december 2022 organiseert Lady-P een top Owroe Jari Party in Almere, in samenwerking met muziekformatie Black Harmony en Combinatie XVI.

“Na twee jaar het jaar met gebed te hebben afgesloten, mogen wij dit jaar met dans en gebed afsluiten”, aldus Lady-P over deze speciale party op oudjaarsdag.

Het feest vindt van 16.00u – 22.00u plaats in de Zaalon aan de Palmpolstraat 59 1327 CC te Almere. De kaarten zijn 20 euro in de voorverkoop of 25 euro aan de poort. De kaartverkoop gaat via psblokland19@gmail.com. Info via 0641600531.

Voorkom teleurstelling en koop je kaart op tijd, want vol=vol.

Lady-P’s Owroe Jari Party

Zaterdag 31 december 2022

16.00u – 22.00u

De Zaalon Almere