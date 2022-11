‘OM moet Saya binnen 30 dagen dagvaarden of vrijlaten’

De rechter-commissaris in Suriname heeft in de zaak van ondernemer Jean ‘Saya’ Mixon donderdag een bevel tot bewaring verleend. Dat wil zeggen dat de strafzaak waarin Saya verdachte is, binnen 30 dagen aan de strafrechter moet worden voorgelegd en anders wordt hij in vrijheid gesteld. Dit bevestigt advocaat Maureen Nibte tegenover Waterkant.Net.

Saya werd op vrijdag 7 oktober aangehouden door de politie, in verband met een onderzoek naar gebruik van vervalste documenten bij de invoer van een luxe auto. Het gaat om de invoer van een peperdure Aston Martin Vantage waarbij vermoedelijk gebruik gemaakt is van valse dan wel vervalste documenten, meldde de Surinaamse politie (KPS).

De advocaten van Saya hadden de rc verzocht om zijn bewaring te weigeren en hun client naar huis te sturen. Ze merkten op dat uit het dossier blijkt dat hun cliënt, die autohandelaar is, vervolgd wordt voor onderfacturering. De waarde van de desbetreffende auto is voor een lager bedrag opgebracht dan de werkelijke waarde. Verder merkten ze op dat alle handelaren aan onderfacturering doet.

“Als je de juiste prijs zou gebruiken dan zou je het goed niet kunnen verkopen. De scheepsvaartwet en de Wet Tarieven Invoerrechten (WTI) geven overduidelijk aan dat bij onderfacturering binnen vijf jaar nog een naheffing kan worden gedaan of er kan alsnog een boete worden opgelegd. De wetgever heeft nimmer bedoeld dat deze overtredingen in een strafrechtelijke sfeer gebracht moeten worden. De auto was al maanden in het land en pas achteraf wordt Saya aangehouden voor het onderfactureren, terwijl dat normaal is in de importwereld. Zo kan je de prijs voor de consumenten beheersbaar maken”, aldus Nibte.

Volgens de raadsvrouw is de politie met veel machtsvertoon naar het bedrijf Saya getogen, maar hebben daarbij niets bijzonders aangetroffen of in beslag genomen. Ook de Narcotica Brigade was met een speurhond ter plaatse, maar ze hebben geen drugs of daaraan gerelateerde zaken aangetroffen.

Op basis van al deze zaken concluderen de advocaten dat het Surinaamse Openbaar Ministerie Saya vanwege gezichtsverlies wil vervolgen voor de onderfacturering.

“Dit terwijl de ondernemer bereid is de boete voor de naheffing te betalen”, zegt Nibte.