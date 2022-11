Dronken vreemdeling (51) rijdt papegaai dood

De politie van het bureau Zanderij heeft afgelopen zondag het rijbewijs en rijtoestemming van de 51-jarige vreemdeling Musari Kin Sing ingevorderd. De man heeft onder invloed van alcohol deelgenomen aan het verkeer in Suriname en daarbij een verkeersongeval veroorzaakt, waarbij een papegaai door hem werd doodgereden.

Kin Sing reed met zijn terreinauto over de D.D. Bouterse Highway, komende vanuit de richting van de Afobakkaweg en gaande richting de Kennedyweg. Toen hij de kruising van de D.D. Bouterse Highway en de Kennedyweg naderde, ‘vloog’ hij met zijn auto over de weg en kwam tot stilstand tegen een tent van een familie die daar woonachtig is.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor, maar een papegaai van de bewoners is daarbij dodelijk aangereden meldt het Korps Politie Suriname. De materiële schade aan de tent is aanzienlijk. De automobilist kwam met de schrik vrij en vanwege zijn dusdanige dronkenschap, kon hij zich niet heugen wat er precies is gebeurd, aldus de Surinaamse politie.

Kin Sing werd ter ontnuchtering overgebracht naar het politiebureau. Toen de vreemdeling nuchter was, is hij voorgeleid en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij heengezonden.

Het dossier ter zake is voor verdere afhandeling opgestuurd naar het Openbaar Ministerie.