Zwager legt tegenstrijdige verklaring af over dood militair en wordt aangehouden

De 33-jarige Odillie D. die is aangehouden in de zaak waarbij de 34-jarige militair Marvin Paujali dood werd aangetroffen in Suriname, is de zwager van het slachtoffer. D. legde tegenstrijdige verklaringen af en werd als verdachte aangemerkt. Hangende het onderzoek is hij aangehouden en na overleg met het Openbaar Ministerie (O.M.) door de politie in verzekering gesteld, meldt het Korps Politie Suriname.

De aangever tevens verdachte Odillie D. deed op zondag 6 november aangifte van beroving middels geweldpleging, waarbij zijn zwager Marvin vanaf dat moment werd vermist op het politiebureau Zanderij. Naar zeggen van Odillie vertoefde hij en Marvin in het Centrum te Zanderij toen zij op een bepaald moment overvallen en beschoten werden door drie manspersonen.

Daarbij zagen zij kans weg te rennen en op een bepaald moment was Marvin die militair van beroep was nergens te vinden. Een zoekactie leverde niet het gewenste resultaat op.

De wetsdienaren van voormeld bureau en andere onderzoekende diensten speelden op donderdagmiddag 10 november in op een melding dat een lijk van een manspersoon langs de weg nabij Matta is gesignaleerd. Bij aankomst op de locatie bleek het om het ontzielde lichaam van de vermiste Marvin te gaan, die voor de helft met de benen in de grond was begraven.

Zijn lijk is positief herkend door familieleden die zich op de locatie bevonden. Een arts stelde officieel de dood van het slachtoffer vast. Het vermoeden bestaat dat er misdrijf in het spel is. De aangever legde tegenstrijdige verklaringen af en werd als verdachte aangemerkt. Hangende het onderzoek is hij aangehouden en na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie in verzekering gesteld.

Het ontzielde lichaam van Marvin is in opdracht van het O.M. ter obductie door de politie in beslag genomen. Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten meldt de politie.