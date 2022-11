President Suriname spreekt leden Surinaamse Politiebond

Gelijk na aankomst heeft de president van Suriname met hoge prioriteit een bespreking op agenda gezet omtrent de ontstane situatie aangaande de Surinaamse Politiebond (SPB).

Een van de middelen is dialoog. Bijgestaan door de vicepresident, de ministers van BIBIS, Justitie en Politie, Natuurlijke Hulpbronnen, Defensie, het Interim managementteam bij de politie, de leiding van diverse veiligheidsunits, directeuren en adviseurs is er een voorgesprek geweest. In dit gesprek heeft de president zich omstandig laten informeren waarna leden van de politiebond zijn aangeschoven.

De meningsverschillen vanuit de politiebond zijn gepresenteerd. De bond heeft daarna te kennen gegeven de behoefte te hebben aan meer informatie vanuit de regering. Hierna heeft de president na overleg een team samengesteld om de diverse inzichten te presenteren.

Er is afgesproken het overleg in kleinere setting voort te zetten waarbij het door de president aangewezen team de kar trekt. Hierna volgt rapportage naar de president. Het uitgangspunt van de regering is dat in alle transparantie overleg moet worden gepleegd.

De regering zal zich blijven inzetten om de rust in de samenleving te garanderen. De president blijft oproepen om niet de scherpte op te zoeken en gebruik te blijven maken van de onderhandelingstafel als aangewezen plek om te komen tot structurele oplossingen. De deliberaties duren voort. (ARCHIEFFOTO sep 2021)