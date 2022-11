Met illegale wapens aangehouden jagers in vrijheid gesteld

De jagers I.N en H.A. zijn op donderdag 10 november 2022 op verzoek van hun advocaat Derrick Veira in vrijheid gesteld. De verdachten waren op 31 oktober met een derde persoon in het district Para gaan jagen, waarbij zij twee illegale jachtgeweren in hun bezit hadden. Ze hebben uit een cassave aanplant vier planten gerooid, waarbij ze de knollen als lokaas voor konijnen wilden gebruiken.

Een familielid van de eigenaar van de cassaveaanplanten schakelde de politie in, waarbij het trio werd aangehouden met in hun bezit de illegale wapens. De rechter-commissaris had hun inverzekeringstelling rechtmatig getoetst en verlengd met 30 dagen, wat voor hun advocaat de noodzaak was om een verzoek tot invrijheidstelling in te dienen.

Nog voor de behandeling door de rechter-commissaris werden de verdachten door het Surinaamse Openbaar Ministerie in vrijheid gesteld.

Belangrijk voor de verdediging was, dat het perceelland waar de heren zijn gaan jagen niet omrasterd of beschut was. Tevens is het niet bewezen als het perceelland toebehoort aan degene, die beweerd dat hij de cassave heeft geplant. Voorts zijn de cassave knollen niet meegenomen maar afgestaan aan de politie.

“Deze omstandigheden noodzaken de continuering van de in verzekeringstelling niet”, aldus de raadsman.