Braziliaanse vrouw bekent man in goudzoekersdorp te hebben doodgestoken

De 43-jarige Braziliaanse vrouw Andreano B. is donderdag door de politie in Suriname in verzekering gesteld, nadat zij woensdag rond middernacht de 43-jarige Eugene Doorson om het leven bracht door hem drie keer met een mes in zijn borst te steken.

Volgens het politionele onderzoek blijkt dat de verdachte en het latere slachtoffer bij een bar in het goudzoekersdorp Antonio do Brinco zaten te borrelen. Op een gegeven moment ontstond er een woordenwisseling tussen hen, waarbij de man haar duwde.

Als gevolg hiervan kwam de vrouw te vallen. Ze werd boos en pakte een mes, waarmee zij het slachtoffer drie keer heeft gestoken. De verdachte geeft volmondig toe het slachtoffer te hebben gestoken.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de 43-jarige Braziliaanse vrouw in verzekering gesteld. Het ontzielde lichaam van Eugene is donderdag per vliegtuig naar Paramaribo overgebracht.

In opdracht van het OM is het lijk ter obductie in beslag genomen.