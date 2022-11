Stadion 974 eerste volledig demonteerbare stadion in geschiedenis WK voetbal

Stadion 974 is het eerste volledig demonteerbare stadion in de geschiedenis van het FIFA wereldkampioenschap (WK) voetbal. Het stadion staat in Doha, de hoofdstad van Qatar. Het werd opgebouwd uit 974 zeecontainers, vandaar de naam. Tevens is dit getal het internationale landnummer voor Qatar.

De opening van het stadion vond plaats op 30 november 2021. Op die dag begon de FIFA Arab Cup 2021 en in dit stadion vond de wedstrijd plaats tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Syrië.

Het stadion zal na het WK van 2022 in Qatar worden ontmanteld. Na de ontmanteling zijn er plannen om het stadion te vervoeren en weer op te bouwen in Maldonado, Uruguay, om wedstrijden te organiseren voor het WK 2030 als het bod van het land succesvol blijkt te zijn.

Het concept van het stadion is ontworpen door Fenwick Iribarren Architects. Het stadion is gebouwd op een terrein van 450.000 vierkante meter langs het water en is gelegen op een kunstmatig voorgebergte.

Het stadion zullen er tijdens het toernooi vijf wedstrijden afgewerkt worden.