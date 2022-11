Leden Vereniging Rechtspositie Militairen gaan actie voeren

De leden van de Vereniging Rechtspositie Militairen in Suriname (VRM) hebben vanmiddag tijdens een spoed Algemene Ledenvergadering (ALV) in het CLO-gebouw besloten om actie te voeren.

De leden van de bond, die nog geen 4 maanden bestaat, gaan morgen naar het Kabinet van de Surinaamse president. Volgens voorzitter Rodney Cairo gaat het met name om de ontevredenheid over het loon en het uitblijven van geneeskundige voorzieningen voor militairen.

De stap is opmerkelijk omdat minister van Defensie Krishna Mathoera woensdag nog in een persconferentie zei dat er dinsdag tijdens een ontmoeting met de VRM vier werkafspraken zijn gemaakt. Ze gaf daarbij ook aan dat de legerleiding niet in conflict is met de VRM.

Woensdag liet VRM voorzitter Cairo weten dat zijn bond de actie van de Surinaamse Politie Bond (SPB) ondersteund. DE VRM-leden zullen de SPB-leden fysiek ondersteunen.

Bekijk een verslag van D-TV Express: