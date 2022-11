Korps Speciale Troepen leger houdt oefening Helocasting

Afgelopen maandag hebben leden van het Korps Speciale Troepen (KST) van het Nationaal leger in Suriname een oefening Helocasting gehouden nabij de Marinebasis te Boxel. Dit gebeurde in gezamenlijk verband met militairen van de Luchtmacht, Marine en de Landmacht.

Helocasting wordt gebruikt om troepen af te zetten op moeilijk bereikbare/ begaanbare gebieden. Dit gebeurt met helikopters van de Luchtmacht. De heli gaat, eenmaal aangekomen bij de dropzone, laag boven het wateroppervlak vliegen zodat de troepen uit de heli kunnen springen.

De troepen kunnen vervolgens naar het doel zwemmen of varen. Met deze training zijn de vaardigheden van de deelnemende militairen verder aangescherpt.

De Surinaamse defensieorganisatie blijft het personeel upgraden in het belang van de operationele paraatheid. Zo zijn er een aantal trainingen in de afgelopen maanden gehouden en zijn er ook meer trainingen in de planning.