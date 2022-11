Alerte buurtbewoners houden verdachten met vuurwapens aan

Alerte buurtbewoners van de Brantimakaweg in Suriname hebben woensdagmorgen twee verdachten aangehouden, die bezig waren in te breken in een woning. Bij de aanhouding zijn op beide verdachten twee revolvers met scherpe patronen aangetroffen.

De daders hadden de achterdeur van de desbetreffende woning geforceerd en zijn via die ontstane opening het huis binnengedrongen. Ten tijde van de inbraak was niemand thuis.

De buren, die de verdachten in de woning zagen sloegen alarm en konden beide verdachten aanhouden. Het gaat om de verdachten M.W. (25) en D.M. (27).

Het duo wordt overgedragen aan recherche Paramaribo. Het vermoeden bestaat dat deze mannen dinsdagavond een beroving hebben gepleegd op Noord. Het onderzoek duurt voort.