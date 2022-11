Roué Verveer sluit 3 jaar durende tour van bijzondere show af

Afgelopen weekend sloot Roué Verveer zijn bijna drie jaar durende tour van de show ‘Zo goed als nieuw’ af in het Oude Luxor theater in Rotterdam. De in Suriname geboren comedian noemt het een bijzondere show, die drie keer is onderbroken door lockdowns.

Ook werd de show gespeeld onder diverse maatregelen: 1,5 meter , 70% en het afgelopen jaar op 100%. “Ondanks die hele situatie heb ik de show ruim 150 keer kunnen spelen en hebben zo’n 70.000 mensen de show gezien”, zegt Roué hierover.

Afgelopen zaterdag en zondag waren de laatste uitverkochte voorstellingen in het Oude Luxor theater. Zaterdag zijn daar ook video opnames van de show gemaakt.

In een speciale Facebook post over het afsluiten van de tour bedankte Verveer een ieder die heeft bijgedragen aan de shows, in het bijzonder het publiek dat onder alle omstandigheden de show is blijven bezoeken.

De comedian is nu even vrij en gaat vanaf 28 februari 2023 met een nieuwe standup show touren, getiteld ‘Gewoon Roué’. Tussendoor zit hij niet stil want van 22 tot en met 28 november is hij in Suriname te zien met een speciale voorstelling.

Daarna doet hij van 20 tot en met 24 december een eigen Kerstshow in de Nederlandse theaters.