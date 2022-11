Man dood na mokerslag: 10 jaar cel geëist, rechter geeft 1 jaar

De 19-jarige Jean Pierre F., die een celstraf van 10 jaren riskeerde is woensdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar onder aftrek. Deze jongeman had op 11 augustus de 25-jarige goudzoeker Ferranto Eduards met een moker een slag aan het hoofd toegebracht met als gevolg dat het slachtoffer is komen te overlijden.

De verdachte gaf aan dat hij zuurkool met kip, blom en ei had klaargemaakt. Zijn kookkunsten werden kennelijk niet gewaardeerd door de overige goudzoekers, die opmerkingen maakten over het eten. De verdachte werd hierdoor boos waarna hij in een handgemeen raakte met het latere slachtoffer.

De advocaat van de verdachte, Maureen Nibte, vroeg de rechter om niet mee te gaan met de hoge strafeis van 10 jaar. De vervolgingsambtenaar achtte zware mishandeling de dood ten gevolge hebbende wettig en overtuigend bewezen.

De raadsvrouw voerde aan dat de verdachte stottert van jongs af aan. Hij werd hierom gepest. Het is bekend dat stotteraars snel agressief worden, omdat zij zich niet kunnen uiten. Nibte had ook verzocht voor een psychologisch rapport van haar cliënt, maar vanwege betalingsproblemen vanuit de overheid verlenen psychologen geen medewerking aan het gerecht. De advocaat vroeg de rechter om het ontbreken van dit rapport ook mee te nemen in haar strafoplegging.

De rechter motiveerde dat de verdachte van jongs af om zijn gestotter gepest en daarom een natuurlijke afweer heeft opgebouwd om zich te verdedigen tegen het pesten. De verdachte heeft nooit begeleiding gehad voor zijn stotterprobleem, waardoor hij agressief reageert.

De magistraat heeft dit zwaar laten wegen in haar strafoplegging. Zij week daarom sterk af van de eis van de officier en legde de verdachte een straf van op 1 jaar.