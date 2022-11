Meisje (7) door steen bij oog geraakt tijdens vechtpartij op school

Moeder Abigail zit met de handen in het haar, omdat haar 7-jarige dochter E.J. op dinsdag 1 november bijna blind is geworden door twee vechtende scholieren. Een van de leerlingen gooide tijdens de vechtpartij een steen op de andere, die haar dochter raakte. Dit gebeurde op de Pater van de Pluym school in Suriname.

“Mijn dochter kan niet meer zo goed zien”, aldus de moeder. Het meisje zit in de tweede klas. Ze was op die dag naar school. In de pauze brak er een vechtpartij tussen twee jongens, waarbij een van hen een steen pakte en die in de richting van de andere gooide. Deze raakte per ongeluk het onschuldig kind, ter hoogte van haar linkeroog.

Volgens de moeder heeft het schoolhoofd nimmer de politie ingeschakeld of initiatief genomen om het kind naar de poli te brengen. “Wij moesten ons kind zelf naar de poli brengen waar ze zeven hechtingen heeft gehad. Daarna is mijn man naar de politie van Brownsweg gestapt om aangifte te doen, maar er is helaas niets met de zaak gedaan”, legde de moeder uit.

Abigail zegt dat zij voor medisch onderzoek en vervoer van Brownsweg naar Paramaribo in totaal 1.300 SRD heeft uitgegeven. Morgen, donderdag 10 november moet zij het dochter wederom naar het Academisch Ziekenhuis brengen, want het kind ziet niet zo goed met haar linkeroog.

De moeder keurt de handelingen van het schoolhoofd en van de politie af, omdat ze niet adequaat hebben optreden.