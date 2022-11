Flinke ravage nadat automobilist stilstaande pick-up ramt

Bij een verkeersongeval afgelopen nacht aan de Indira Gandhiweg in Suriname, heeft de bestuurder van een personenauto gezorgd voor flinke ravage langs de weg. De man ramde een stilstaande pick-up waarna beide voertuigen in de goot eindigden.

De automobilist reed over bovengenoemde weg, richting Frederikshoopweg toen het nabij de Livornoweg mis ging. De man verloor de controle over het stuur en ramde een pick-up die op een inrit stil stond.

Beide voertuigen kwamen daarna in de goot terecht. De bestuurder van de personenwagen raakte gewond en is per ambulance naar de SEH vervoerd.

Het voertuig van de veroorzaker is in beslag genomen door de Surinaamse politie.